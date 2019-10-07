Ротенберг будет и.о. главного тренера СКА в матче с «Магниткой»

Первый вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера команды в матче против «Металлурга», сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Игра состоится сегодня, 7 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Напомним, Ротенберг уже исполнял обязанности главного тренера клуба 25 сентября в матче с «Ак Барсом» (2:3 Б).

У 39-летнего менеджера уже больше года есть право тренировать.

В 2019 году он был в числе слушателей Высшей школы тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (СибГУФК) в Омске.

В трех последних играх командой руководил тренер «СКА-1946» Лев Бердичевский. Сообщалось, что у Ротенберга подозрение на коронавирус.

Главный тренер СКА Валерий Брагин ранее ушел на карантин.