Со­лист «Ру­ки Вверх» Жу­ков о победе «Тампы» в Кубке Стэнли: «Крошка моя» звучит на всю Флориду. Русская четверка, вы крутые!»

Теги светская хроника Тампа-Бэй Кубок Стэнли видео Никита Кучеров Андрей Василевский Александр Волков соцсети Михаил Сергачев Хоккей

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков поздравил «Тампу» с завоеванием Кубка Стэнли-2020.

Жуков опубликовал в инстаграме видео, на котором Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Александр Волков празднуют победу под песню «Крошка моя».

«Крошка моя» звучит на всю Флориду! Вот это праздник! Вот это по-нашему!

«Тампа-Бэй» взяла Кубок Стэнли! А какие гуляния без «Руки Вверх»?

Русская четверка, парни, вы крутые! Поздравляю!» – написал Жуков.

Кучеров в погоне за Овечкиным-2018: прервал владельца «Тампы», залил в него пиво, обнимался с толпой фанатов, поил их из кубка

⚡«Тампа» взяла Кубок Стэнли: Кучеров, Василевский, Сергачев и Волков – чемпионы!

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья