Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков поздравил «Тампу» с завоеванием Кубка Стэнли-2020.
Жуков опубликовал в инстаграме видео, на котором Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Александр Волков празднуют победу под песню «Крошка моя».
«Крошка моя» звучит на всю Флориду! Вот это праздник! Вот это по-нашему!
«Тампа-Бэй» взяла Кубок Стэнли! А какие гуляния без «Руки Вверх»?
Русская четверка, парни, вы крутые! Поздравляю!» – написал Жуков.
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«КРОШКА МОЯ» звучит на всю Флориду!🔥🔥🔥 Вот это праздник!! Вот это по-нашему!💪😅 “Тампа-бэй” взяли Кубок Стэнли!!! А какие гуляния без “Руки Вверх”?!;)))) Russian four⚡🇷🇺, парни, вы крутые! ПОЗДРАВЛЯЮ!!! @nikitakucherov86 @andreivasilevskiy88 @volkov.83 @sergach98 👏👏👏
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