ТВ-аудитория 6-го матча финала Кубка Стэнли в США – 2,9 млн зрителей. Это худший результат для решающих игр с 2006 года

Теги рейтинги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Даллас телевидение НХЛ Джеймс Миртл Хоккей

Телевизионная аудитория шестого матча Кубка Стэнли между «Тампой» и «Далласом» (2:0, 4-2 в серии) в США составила около 2,9 миллиона зрителей. 

Это худший результат для решающих игр в истории сотрудничества канала NBC с НХЛ, начавшегося с сезона-2005/06. 

При этом в прошлом году аудитория седьмого матча между «Сент-Луисом» и «Бостоном» составила 8,7 млн зрителей, что стало лучшим результатом за тот же период. 

«Можно с уверенностью сказать, что НХЛ больше никогда не захочет играть в сентябре (с НФЛ)», – написал в твиттере эксперт The Athletic Джеймс Миртл. 

НХЛ провела розыгрыш плей-офф-2020 с августа по сентябрь из-за приостановки сезона в марте в связи с пандемией коронавируса. 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья