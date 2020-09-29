ТВ-аудитория 6-го матча финала Кубка Стэнли в США – 2,9 млн зрителей. Это худший результат для решающих игр с 2006 года

Телевизионная аудитория шестого матча Кубка Стэнли между и (2:0, 4-2 в серии) в США составила около 2,9 миллиона зрителей.

Это худший результат для решающих игр в истории сотрудничества канала NBC с НХЛ, начавшегося с сезона-2005/06.

При этом в прошлом году аудитория седьмого матча между «Сент-Луисом» и «Бостоном» составила 8,7 млн зрителей, что стало лучшим результатом за тот же период.

«Можно с уверенностью сказать, что больше никогда не захочет играть в сентябре (с НФЛ)», – написал в твиттере эксперт The Athletic Джеймс Миртл.

НХЛ провела розыгрыш плей-офф-2020 с августа по сентябрь из-за приостановки сезона в марте в связи с пандемией коронавируса.