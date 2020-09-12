Главным тренером «Вашингтона», вероятно, станет Лавиолетт. Он согласовал 3-летний контракт на 4+ млн долларов за сезон

Теги Вашингтон Питер Лавиолетт НХЛ Пьер ЛеБрюн Даррен Дрегер Тодд Рирден Эллиотт Фридман Хоккей

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что новым главным тренером «Вашингтона», вероятно, станет Питер Лавиолетт.

«Слышал, что Питер Лавиолетт станет следующим главным тренером «Вашингтона», – написал Фридман.

По информации Даррена Дрегера, специалист согласился подписать контракт на три года.

Инсайдер Пьер ЛеБрюн также добавил, что зарплата Лавиолетта составит более 4 млн долларов в год.

Напомним, 23 августа «Кэпиталс» отправили в отставку Тодда Рирдена, под руководством которого команда дважды вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде. 

55-летний Лавиоллет покинул «Нэшвилл» в январе. Он работал в клубе с 2014 года.

В 2017 году тренер вывел «Предаторс» в финал Кубка Стэнли, где проиграл «Питтсбургу» в серии со счетом 2-4.

В сезоне-2017/18 «хищники» завоевали Президентский кубок, одержав 53 победы в регулярном чемпионате НХЛ.

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