Главным тренером «Вашингтона», вероятно, станет Лавиолетт. Он согласовал 3-летний контракт на 4+ млн долларов за сезон

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что новым главным тренером «Вашингтона», вероятно, станет Питер Лавиолетт.

«Слышал, что станет следующим главным тренером , – написал Фридман.

По информации Даррена Дрегера, специалист согласился подписать контракт на три года.

Инсайдер Пьер ЛеБрюн также добавил, что зарплата Лавиолетта составит более 4 млн долларов в год.

Напомним, 23 августа «Кэпиталс» отправили в отставку Тодда Рирдена, под руководством которого команда дважды вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде.

55-летний Лавиоллет покинул «Нэшвилл» в январе. Он работал в клубе с 2014 года.

В 2017 году тренер вывел «Предаторс» в финал Кубка Стэнли, где проиграл «Питтсбургу» в серии со счетом 2-4.

В сезоне-2017/18 «хищники» завоевали Президентский кубок, одержав 53 победы в регулярном чемпионате .