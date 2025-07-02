«Эдмонтон» подписал форварда «Вашингтона» Манджипани. Договор – на два года и 3,6 млн долларов за сезон

Эндрю Манджипани перешел в «Эдмонтон» из «Вашингтона».

29-летний нападающий подписал договор на два года с канадским клубом.

Средняя зарплата канадского форварда составит 3,6 миллиона долларов.

В первый год соглашения «Ойлерс» не смогут обменять хоккеиста без его согласия.

Эндрю Манджипани выступал за «Вашингтон » в прошлом сезоне.

Он набрал 28 (14+14) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ . В плей-офф Кубка Стэнли он отметился 2 (1+1) баллами в 10 играх.