21-летний вратарь Герасимюк перешел во «Флориду». Он играл за «СКА-Неву» и «Югру» в ВХЛ в прошлом сезоне

Кирилл Герасимюк перешел во «Флориду».

21-летний голкипер подписал соглашение на два года с «Пантерс».

«Флорида » выбрала вратаря под общим 152-м номером в пятом раунде драфта НХЛ-2021.

В прошлом сезоне Кирилл Герасимюк выступал за «СКА-Неву» и «Югру» в ВХЛ .

За питерцев вратарь провел 8 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,52 шайбы и отражая 92,4% бросков.

За команду из Ханты-Мансийска голкипер сыграл 24 игры, пропуская в среднем 1,75 шайбы и отражая 93,3% бросков.