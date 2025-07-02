21-летний вратарь Герасимюк перешел во «Флориду». Он играл за «СКА-Неву» и «Югру» в ВХЛ в прошлом сезоне
Кирилл Герасимюк перешел во «Флориду».
21-летний голкипер подписал соглашение на два года с «Пантерс».
«Флорида» выбрала вратаря под общим 152-м номером в пятом раунде драфта НХЛ-2021.
В прошлом сезоне Кирилл Герасимюк выступал за «СКА-Неву» и «Югру» в ВХЛ.
За питерцев вратарь провел 8 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,52 шайбы и отражая 92,4% бросков.
За команду из Ханты-Мансийска голкипер сыграл 24 игры, пропуская в среднем 1,75 шайбы и отражая 93,3% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Флориды»
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