«Даллас» выиграл у «Вегаса» в пятом матче финала Западной конференции и одержал победу в серии (3:2 ОТ, 4-1).
Клуб из Техаса сыграет в финале Кубка Стэнли впервые с 2000 года.
Соперником «Старс» будет победитель серии «Тампа» – «Айлендерс» (3-1 после четырех матчей).
Таким образом, стало известно, что российский вратарь выиграет Кубок Стэнли впервые с 2007 года.
В составе «Далласа» выступает голкипер Антон Худобин, «Тампы» – Андрей Василевский, «Айлендерс» – Семен Варламов.
Один из них станет третьим российским вратарем в истории, выигравшим трофей.
Ранее Кубок Стэнли выигрывали Николай Хабибулин (2004) и Илья Брызгалов (2007).