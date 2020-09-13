«Даллас» выиграл у «Вегаса» в пятом матче финала Западной конференции и одержал победу в серии (3:2 ОТ, 4-1).

Клуб из Техаса сыграет в финале Кубка Стэнли впервые с 2000 года.

Соперником «Старс» будет победитель серии – (3-1 после четырех матчей).



Таким образом, стало известно, что российский вратарь выиграет Кубок Стэнли впервые с 2007 года.

В составе выступает голкипер Антон Худобин, «Тампы» – , «Айлендерс» – .

Один из них станет третьим российским вратарем в истории, выигравшим трофей.

Ранее Кубок Стэнли выигрывали Николай Хабибулин (2004) и Илья Брызгалов (2007).