Российский вратарь выиграет Кубок Стэнли впервые с 2007 года

Теги Айлендерс Тампа-Бэй Кубок Стэнли Даллас Антон Худобин Семен Варламов Николай Хабибулин Илья Брызгалов НХЛ Андрей Василевский Хоккей

«Даллас» выиграл у «Вегаса» в пятом матче финала Западной конференции и одержал победу в серии (3:2 ОТ, 4-1).

Клуб из Техаса сыграет в финале Кубка Стэнли впервые с 2000 года.

Соперником «Старс» будет победитель серии «Тампа»«Айлендерс» (3-1 после четырех матчей).
 
Таким образом, стало известно, что российский вратарь выиграет Кубок Стэнли впервые с 2007 года.

В составе «Далласа» выступает голкипер Антон Худобин, «Тампы» – Андрей Василевский, «Айлендерс» – Семен Варламов.

Один из них станет третьим российским вратарем в истории, выигравшим трофей.

Ранее Кубок Стэнли выигрывали Николай Хабибулин (2004) и Илья Брызгалов (2007).

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