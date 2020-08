В США запустили хэштег #Kneel4Hockey. Хоккейные болельщики преклоняют колени в знак поддержки BLM

В США запустили в твиттере хэштег #Kneel4Hockey.

Хоккейные болельщики выкладывают с ним свои фото, на которых запечатлены в момент преклонения колена.

Этот жест ассоциируется с поддержкой Black Lives Matter – общественного движения за права чернокожих.

Ранее игрок «Сан-Хосе» Эвандер Кэйн раскритиковал позицию НХЛ по вопросу борьбы с расизмом.

«Если лига не делает это правильно, я сделаю»

If it’s true that #HockeyIsForEveryone, then we need to #Kneel4Hockey. My friends and I started kneeling after Colin Kaepernick first kneeled and if the NHL players still won’t do it at this point, we will continue anyway because #BlackLivesMatter. pic.twitter.com/HLRGitKFAT