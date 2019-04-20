Эвандер Кэйн о расизме: «НХЛ не поддерживает чернокожих игроков и валит все в одну кучу с ЛГБТ и правами женщин»

Форвард раскритиковал отношение НХЛ к вопросу расовой дискриминации.

Ранее стало известно, что Кэйн и бывший игрок «Калгари» Аким Алиу возглавили альянс хоккеистов по борьбе с расизмом.

По словам хоккеиста, пока новой организации не удалось достичь взаимопонимания с лигой.

Членов альянса не устраивает, что при возобновлении сезона НХЛ планирует включить мероприятия против расизма в общую кампанию #WeSkateFor, затрагивающую различные сообщества, включая врачей, борющихся с коронавирусом, и представителей ЛГБТ.

«НХЛ может развесить лозунг Black Lives Matter по всей арене или выкрикивать его с горы. То, что они говорят и делают, не затрагивает меня и других членов альянса, потому что лига не прикладывает усилий, чтобы поддержать своих чернокожих игроков.

Мы поддерживаем и всегда поддерживали акции, посвященные другим проблемам. Но должна быть кампания , посвященная нашей проблеме.

Лига же хочет свалить все эти отдельные вопросы в одну кучу. Врачи и медсестры, ЛГБТ, права женщин – все вместе. Тогда как мы стремимся высказаться о расизме.

Их подход не соответствует нашей цели и тому, о чем мы говорим. Меня разочаровывает отсутствие интереса к проблеме системного расизма в нашем спорте», – сказал Кэйн.