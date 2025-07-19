Экс-защитник клубов НХЛ и КХЛ Джо Морроу перешел в «Унию» из Освенцима после 2 сезонов в британской лиге. Он 23-й номер драфта-2011

Экс-защитник клубов НХЛ и КХЛ Джо Морроу перешел в польскую «Унию» из Освенцима.

32-летний канадец провел два предыдущих сезона в британской лиге, где выступал за «Манчестер Шторм».

В НХЛ 23-й номер драфта-2011 выступал за «Бостон», «Монреаль» и «Виннипег» (в регулярках – 162 матча и 32 очка, 9+23; в плей-офф – 11 игр и 2 балла, 1+1).

В КХЛ он поиграл за минское «Динамо», «Барыс» и «Сочи» (в регулярках – 82 игры и 27 очков, 2+25; в плей-офф – 5 матчей и 4 балла, 0+4).