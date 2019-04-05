Сорокин подписал контракт новичка с «Айлендерс»

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«Айлендерс» подписали контракт новичка с вратарем ЦСКА Ильей Сорокиным, сообщает The Athletic. 

По условиям договоренности между НХЛ и профсоюзом, 24-летний голкипер не сможет сыграть в плей-офф сезона-2019/20 и не получит денег по этому соглашению. 

При этом сезон-2019/20 будет ему засчитан в качестве года по однолетнему контракту новичка, поэтому после завершения плей-офф игрок станет ограниченно свободным агентом и сможет подписать полноценный контракт. 

Сорокин приедет в НХЛ сразу на взрослый контракт. Разбираемся, сколько ему могут предложить

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