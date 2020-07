Сорокин подписал контракт новичка с «Айлендерс»

подписали контракт новичка с вратарем ЦСКА Ильей Сорокиным, сообщает The Athletic.

По условиям договоренности между НХЛ и профсоюзом, 24-летний голкипер не сможет сыграть в плей-офф сезона-2019/20 и не получит денег по этому соглашению.

При этом сезон-2019/20 будет ему засчитан в качестве года по однолетнему контракту новичка, поэтому после завершения плей-офф игрок станет ограниченно свободным агентом и сможет подписать полноценный контракт.

Ilya Sorokin signs with the New York Islanders for the remainder of 2019-2020 season. #WeAreGoldStar! pic.twitter.com/NLdGq47aR2