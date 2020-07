Овечкин выпустил футболки с надписью We Will Skate Again и маски со своим логотипом. Деньги пойдут на благотворительность

В онлайн-магазине капитана поступили в продажу футболки с надписью We Will Skate Again («Мы снова будем кататься» – прим. Sports.ru), а также маски для лица и шарфы-трубы с логотипом Овечкина.

Деньги, вырученные от продаж футболок, пойдут в фонд Tucker Road Ducks, а средства от продажи масок и шарфов будут направлены в фонд Monumental Sports & Entertainment’s в рамках программы Feeding the Frontlines.

Tucker Road Ducks – юношеская команда из округа Принц-Джордж. В 2017 году из-за пожара они потеряли свою арену. В данный момент прилагаются усилия для ее перестройки.

Фонд Monumental Sports & Entertainment занимается предоставлением питания медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.

Фото: официальный сайт .