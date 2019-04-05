Овечкин – лучший левый нападающий Кубка Стэнли, Панарин – 3-й (NHL.com)

Официальный сайт представил рейтинг лучших левых нападающих розыгрыша Кубка Стэнли, который возобновится летом.

В голосовании приняли участие 13 авторов NHL.com, каждый назвал по 16 игроков. Баллы начислялись по схеме от 16 (за первое место) до 1 (за 16-е).

Список возглавил капитан «Вашингтона» (202 балла). Второе место занял Брэд Маршанд из «Бостона» (192 балла), третьим стал Артемий Панарин из «Рейнджерс» (191 балл).

1. Александр Овечкин ( )

2. Брэд Маршанд («Бостон»)

3. ( )

4. Джонатан Юбердо («Флорида»)

5. Макс Пачиоретти («Вегас»)

6. Джонни Годро («Калгари»)

7. Кайл Коннор («Виннипег»)

8. Джейк Генцел («Питтсбург»)

9. Габриэль Ландескуг («Колорадо»)

10. Мэттью Ткачак («Калгари»)

11. Тэйлор Холл («Аризона»)

12. Теуво Терявяйнен («Каролина»)

13. Филип Форсберг («Нэшвилл»)

14. Давид Перрон («Сент-Луис»)

15. Джейми Бенн («Даллас»)

16. Николай Элерс («Виннипег»)