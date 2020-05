Игроки назвали форму «Йокерита» самой красивой в КХЛ. В топ-5 – СКА, «Сибирь», «Ак Барс» и «Салават Юлаев»

Игроки КХЛ ответили на вопрос о том, у какого клуба лиги самая красивая форма.

Рейтинг хоккеистов возглавил – 12,6% голосов от общего числа опрошенных. В прошедшем сезоне финны презентовали черный комплект. Также игроки команды выходили на лед в специальной форме на Хэллоуин и Рождество, всего за год опробовав 5 разных комплектов.

Второе место у (10,7%). Среди любимых комплектов игроков была названа форма, изготовленная специально к 23 февраля.

Третье место разделили и (по 6,6%). Игроки отметили альтернативную форму казанской команды.

Замкнул топ-5 (5,1%), особенно хоккеисты оценили черный комплект клуба.

New jerseys for 2019-20 season are here! #Jokerit #KHL pic.twitter.com/yC4bBSrBdw