Игроки назвали форму «Йокерита» самой красивой в КХЛ. В топ-5 – СКА, «Сибирь», «Ак Барс» и «Салават Юлаев»

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Игроки КХЛ ответили на вопрос о том, у какого клуба лиги самая красивая форма. 

Рейтинг хоккеистов возглавил «Йокерит» – 12,6% голосов от общего числа опрошенных. В прошедшем сезоне финны презентовали черный комплект. Также игроки команды выходили на лед в специальной форме на Хэллоуин и Рождество, всего за год опробовав 5 разных комплектов.

Второе место у СКА (10,7%). Среди любимых комплектов игроков была названа форма, изготовленная специально к 23 февраля. 

Третье место разделили «Сибирь» и «Ак Барс» (по 6,6%). Игроки отметили альтернативную форму казанской команды.

Замкнул топ-5 «Салават Юлаев» (5,1%), особенно хоккеисты оценили черный комплект клуба.

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