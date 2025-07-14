Бабаев об обмене Зернова в ЦСКА: «Топ-центр перешел в топ-клуб. В «Металлурге» не обязательно был конфликт с Разиным, тренер не видел в нем усиления»

Шуми Бабаев оценил переход Дениса Зернова в ЦСКА из «Металлурга».

– Как объясните обмен Дениса Зернова из «Металлурга» в ЦСКА?

– Денис Зернов – очень хороший хоккеист, уровня топ-клуба. Как видим, он и перешел в топ-клуб. Наверное, в «Металлурге» посчитали, что он не смог выйти после травмы и оказать должную помощь в определенный момент. Хотя для меня Зернов – топ-центр.

– Одна из причин обмена Зернова – разногласия с Андреем Разиным. Денис говорил в интервью, что тренер был инициатором обмена. Не переживаете за отношения Сергея Толчинского с Разиным?

– Понимая Разина, могу сказать, что он мог быть инициатором обмена потому, что что-то не увидел для усиления игры. Необязательно имел место быть конфликт.

Что касается Толчинского, Сергей – игроков высокого уровня. Не вижу никаких проблем с адаптацией и вхождением в систему игры Разина, – сказал агент Шуми Бабаев .