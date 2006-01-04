Лучший бомбардир сборной Швеции Хегландер удален до конца матча с Россией в полуфинале МЧМ

Нападающий сборной Швеции Нильс Хегландер получил 5+20 минут штрафа в начале полуфинального матча МЧМ-2020 против команды России (2:3, первый период).
Скандинавский хоккеист на 5-й минуте 1-го периода грубо атаковал форварда Григория Денисенко в область головы и шеи. Судьи удалили шведа до конца матча.
Россияне получили право на 5-минутное большинство. За это время им удалось забросить одну шайбу, форвард Александр Хованов забил гол, сделав счет 2:1.
Хегландер – лучший бомбардир сборной Швеции на молодежном чемпионате мира. В 5 матчах до полуфинала он набрал 10 (5+5) очков.
Nils Höglander gets 5 minutes and a game misconduct for this play 😬— TSN (@TSN_Sports) January 4, 2020
Is this the end of the creative Swede’s electric tournament? pic.twitter.com/ZVtmSxBSed