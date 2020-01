Лучший бомбардир сборной Швеции Хегландер удален до конца матча с Россией в полуфинале МЧМ

Нападающий сборной Швеции Нильс Хегландер получил 5+20 минут штрафа в начале полуфинального матча МЧМ-2020 против команды России (2:3, первый период).

Скандинавский хоккеист на 5-й минуте 1-го периода грубо атаковал форварда в область головы и шеи. Судьи удалили шведа до конца матча.

Россияне получили право на 5-минутное большинство. За это время им удалось забросить одну шайбу, форвард Александр Хованов забил гол, сделав счет 2:1.

Хегландер – лучший бомбардир сборной Швеции на молодежном чемпионате мира. В 5 матчах до полуфинала он набрал 10 (5+5) очков.

