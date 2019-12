«Тампа» – «Вашингтон». Кучеров травмировал ногу после блок-шота, на лед он больше не вернулся

Форвард «Тампы» Никита Кучеров не доиграл матч чемпионата с «Вашингтоном» (2:5) из-за травмы правой ноги.

В середине второго периода шайба попала в конек россиянина после броска защитника «Кэпиталс» .

Кучерову пришлось покинуть площадку, больше на лед он не выходил.

Игровое время нападающего составило сегодня 11:47 (4:35 – в большинстве). Он сделал голевую передачу, нанес два броска в створ ворот, завершив матч с полезностью «0».

Killer to Pointer and we’re all even! 👏 pic.twitter.com/6LD0hCSEE3