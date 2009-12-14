Ничушкин забросил 6-ю шайбу в 10 матчах – столько же, сколько за предыдущие 130

Теги Нью-Джерси Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забил в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:1). 

Россиянин отличился в 6-й раз за последние 10 матчей.

Примечательно, что столько же голов на его счету было в 130 предыдущих матчах до начала этой серии, проходивших с 4 декабря 2015 года по 21 ноября 2019 года. 

Напомним, что личный рекорд Ничушкина в НХЛ – 14 шайб в 79 матчах в сезоне-2013/14.

Также он продлил текущую результативную серию до 4 матчей, в которых набрал 4 (3+1) очка. 

Опрос

Сколько забьет Ничушкин в этом сезоне?

6053 голосa 2
  • 20+
    42%
  • 10+
    46%
  • 5
    12%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья