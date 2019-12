Ничушкин забросил 6-ю шайбу в 10 матчах – столько же, сколько за предыдущие 130

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забил в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (3:1).

Россиянин отличился в 6-й раз за последние 10 матчей.

Примечательно, что столько же голов на его счету было в 130 предыдущих матчах до начала этой серии, проходивших с 4 декабря 2015 года по 21 ноября 2019 года.

Напомним, что личный рекорд Ничушкина в НХЛ – 14 шайб в 79 матчах в сезоне-2013/14.

Также он продлил текущую результативную серию до 4 матчей, в которых набрал 4 (3+1) очка.

