Ничушкин забросил 6-ю шайбу в 10 матчах – столько же, сколько за предыдущие 130

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забил в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:1).
Россиянин отличился в 6-й раз за последние 10 матчей.
Примечательно, что столько же голов на его счету было в 130 предыдущих матчах до начала этой серии, проходивших с 4 декабря 2015 года по 21 ноября 2019 года.
Напомним, что личный рекорд Ничушкина в НХЛ – 14 шайб в 79 матчах в сезоне-2013/14.
Также он продлил текущую результативную серию до 4 матчей, в которых набрал 4 (3+1) очка.
You absolutely cannot stop the Valeri Nichushkin Train 🚂#GoAvsGo pic.twitter.com/HrFYtOd2hA— Colorado Avalanche (@Avalanche) December 14, 2019
More #BonusCoverage!— NHL Network (@NHLNetwork) December 14, 2019
Watch the end of the @Avalanche and the @NJDevils next! pic.twitter.com/tAPFy40fuB