Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата против «Аризоны» (2:0).

Она стала для россиянина 7-й в текущем сезоне и 398-й за карьеру. Его признали второй звездой встречи.

Малкин провел на льду 20 минут 21 секунду (2:04 – в большинстве, полезность «+1») и нанес 2 броска в створ ворот.

Допустил 4 потери шайбы, эффективность на вбрасываниях – 35% (выиграл 6 попыток из 17).

The facts: In 17 career games vs. the Coyotes, @emalkin71geno has 22 points (7G-15A). Against Arizona, the Penguins are 10-2-0 when Malkin scores. pic.twitter.com/fLVvhvbxvW