Кузнецов забил решающий буллит, став 2-й звездой матча с «Филадельфией»

Форвард Евгений Кузнецов реализовал решающий послематчевый буллит в игре с «Филадельфией» (2:1 Б) и был признан второй звездой.

Первой стал вратарь «Флайерс» , отразивший 35 бросков из 36.

Сегодня Кузнецов провел на льду 19:30 (3:44 – в большинстве), нанес 2 броска в створ ворот, применил один силовой прием, выиграл 36% вбрасываний, завершив матч с полезностью «0».

В 17 играх сезона россиянин набрал 18 (8+10) очков.

