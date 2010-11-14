Кузнецов забил решающий буллит, став 2-й звездой матча с «Филадельфией»

Теги Филадельфия Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Картер Харт Хоккей

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов реализовал решающий послематчевый буллит в игре с «Филадельфией» (2:1 Б) и был признан второй звездой.

Первой стал вратарь «Флайерс» Картер Харт, отразивший 35 бросков из 36.

Сегодня Кузнецов провел на льду 19:30 (3:44 – в большинстве), нанес 2 броска в створ ворот, применил один силовой прием, выиграл 36% вбрасываний, завершив матч с полезностью «0».

В 17 играх сезона россиянин набрал 18 (8+10) очков.

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