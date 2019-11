Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил две шайбы в матче чемпионата с «Аризоной» (3:4 Б), не реализовал послематчевый буллит и был признан первой звездой.

Россиянин продлил результативную серию (3+6) до 4 игр.

Всего в 16 матчах сезона Кузнецов набрал 18 (8+10) очков.

Oh my Kuzy backhand! Down one pic.twitter.com/AaAZCTezhB