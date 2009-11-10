Кузнецов стал первой звездой матча с «Вегасом»: 6-й гол в сезоне, «птичка», передача и 71% на вбрасываниях

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Вегаса» (5:2).

Российский нападающий набрал 2 (1+1) очка. В трех последних матчах на его счету стало 7 (1+6) очков.

Заброшенная шайба стала для него 6-й в сезоне, причем Кузнецов впервые в сезоне отпраздновал гол фирменной «птичкой».

Игрок провел на льду 19 минут 8 секунд (6:58 – в большинстве, полезность «0») и нанес 5 бросков в створ. Также в его активе 1 силовой прием и 1 блок-шот.

Эффективность на точке вбрасывания составила 71% (выиграл 5 попыток из 7).

Всего у Кузнецова стало 16 (6+10) очков в 15 матчах сезона.