Овечкин в матче с «Торонто»: 2 гола, 2 ассиста, 1-я звезда

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две голевые передачи, забросил две шайбы, в том числе победную, в матче чемпионата с «Торонто» (4:3 ОТ) и был признан первой звездой.

Россиянин провел на льду 24:31 (11:54 – в большинстве, 0:47 – в меньшинстве), нанес 10 бросков в створ ворот, получил 2 минуты штрафа, завершив игру с полезностью «+1».

Всего в 14 матчах сезона Овечкин набрал 18 (11+7) очков.

WHAT A WAY TO WRAP UP THE ROAD TRIP! #ALLCAPS pic.twitter.com/yPQBCJ9gNk