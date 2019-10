Ковальчук набрал три очка в матче с «Калгари»

«Лос-Анджелес» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ).

Три очка набрал российский нападающий «Кингс» Илья Ковальчук, который в первом периоде ассистировал Тайлеру Тоффоли, во втором периоде забил сам, а в овертайме отдал голевую передачу Дрю Даути, который забросил победную шайбу.

Игровое время Ковальчука составило 19:02, он завершил матч с полезностью «+2».

The LA Kings jump out to an early lead as @TyToff16 cashes in a rebound 🙌#GoKingsGo pic.twitter.com/I40vVOJyAI — LA Kings (@LAKings) October 9, 2019

Ilya Kovalchuk shows off a little hand-eye coordination as he gives the LA Kings a 3-0 lead over the Calgary Flames 🔥🔥🔥#GoKingsGo pic.twitter.com/WaK3Atthtk — LA Kings (@LAKings) October 9, 2019

Drew Doughty fires one into the back of the net to give the LA Kings their first win of the season 🙌#GoKingsGo pic.twitter.com/d68wfFsYXr — LA Kings (@LAKings) October 9, 2019

Ковальчук провел один из лучших матчей за «Кингс». Даже забил с лету