Бурдасов проводит первую тренировку с «Эдмонтоном»

Нападающий Антон Бурдасов приступил к работе в тренировочном лагере .

Агент хоккеиста Шуми Бабаев опубликовал фото и видео с первой тренировки. 28-летний Бурдасов подписал с «Ойлерс» пробный контракт.

В минувшем сезоне форвард выступал за «Салават Юлаев». В 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 31 (19+12) очко. В плей-офф из-за травмы сыграл всего две игры.

Anton Burdasov at his first training in a new club – Edmonton Oilers pic.twitter.com/2tG0jIYkpy