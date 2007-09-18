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Бурдасов проводит первую тренировку с «Эдмонтоном»

Теги переходы Эдмонтон Шуми Бабаев видео НХЛ Антон Бурдасов Хоккей

Нападающий Антон Бурдасов приступил к работе в тренировочном лагере «Эдмонтона».

Агент хоккеиста Шуми Бабаев опубликовал фото и видео с первой тренировки. 28-летний Бурдасов подписал с «Ойлерс» пробный контракт.

В минувшем сезоне форвард выступал за «Салават Юлаев». В 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 31 (19+12) очко. В плей-офф из-за травмы сыграл всего две игры.

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