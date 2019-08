Василевский представил новый шлем с двуглавым орлом и дикой кошкой

Вратарь Андрей Василевский представил новый шлем, в котором будет выступать в новом сезоне.

Шлем выполнен в традиционной для клуба сине-белой гамме. На нем присутствует надпись с названием команды, изображение дикой кошки, а также двуглавого орла – герба России.

В прошлом месяце 25-летний хоккеист подписал новый контракт на восемь лет и 76 млн долларов.

The details in Andrei Vasilevskiy’s new mask are STUNNING.



Talk about bringing the t̶h̶u̶n̶d̶e̶r̶ lightning. ⚡😼 (Mask by @Sylabrush, photo via Sebastien Gervais) pic.twitter.com/mez5g5liuk