«Тампа» подписала контракт с Василевским на 8 лет и 76 млн долларов💰

«Тампа» подписала новый контракт с голкипером Андреем Василевским, сообщает агент хоккеиста Дэн Мильштейн.
Срок соглашения рассчитан на 8 лет. По информации инсайдера Эллиотта Фридмана, Василеский заработает 76 млн долларов (9,5 млн в год).
Большую часть оклада составят бонусы (45 млн долларов).
Действующее соглашение игрока с зарплатой 3,5 млн долларов действует до конца сезона-2019/20.
В минувшем сезоне 25-летний россиянин стал обладателем «Везина Трофи». Приз присуждается лучшему вратарю НХЛ.
Статистику хоккеиста можно посмотреть здесь.