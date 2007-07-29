«Тампа» подписала контракт с Василевским на 8 лет и 76 млн долларов💰

подписала новый контракт с голкипером Андреем Василевским, сообщает агент хоккеиста .

Срок соглашения рассчитан на 8 лет. По информации инсайдера , Василеский заработает 76 млн долларов (9,5 млн в год).

Большую часть оклада составят бонусы (45 млн долларов).

Действующее соглашение игрока с зарплатой 3,5 млн долларов действует до конца сезона-2019/20.

В минувшем сезоне 25-летний россиянин стал обладателем «Везина Трофи». Приз присуждается лучшему вратарю НХЛ.

Статистику хоккеиста можно посмотреть здесь.