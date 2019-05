Канада перевела игру со Швейцарией в овертайм за 0,4 секунды до конца 3-го периода. И победила

Сборная Канады обыграла команду Швейцарии (3:2, ОТ) в четвертьфинальном матче ЧМ-2019.

Канадцы смогли перевести встречу в овертайм за 0,4 секунды до конца третьего периода – отличился Дэймон Сиверсон.

На 5-й минуте дополнительного периода решающую шайбу забросил Марк Стоун. Отметим, что по ходу игры Канада уступала со счетом 0:1 и 1:2.

Severson cuts it close, tying the game with 0.4 seconds left for @HC_Men #CANSUI #IIHFWorlds Watch all the highlights at https://t.co/UN4KhitcC3 pic.twitter.com/GOfxwq9kjB

.@18Dubois to @MStoner61, and @HC_Men are off to the semifinals! #CANSUI #IIHFWorlds

Watch all the highlights at https://t.co/UN4KhitcC3 pic.twitter.com/J0jHWxajrT