НХЛ. Тарасенко забросил 3-ю и 4-ю шайбы в текущем плей-офф

Форвард «Сент-Луиса» сделал дубль в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против (3:1, третий период).

Голы стали для российского нападающего 3-м и 4-м в текущем розыгрыше плей-офф, а также 25-м и 26-м – в 51 кубковом матче за карьеру.

Быстрее его этой отметки достигали только 6 игроков из Европы – Александр Овечкин (36 матчей), Яри Курри (41), Павел Буре (45), Никита Кучеров (49), Юхан Франзен (50), Евгений Малкин (50).

Со статистикой Тарасенко можно также ознакомиться здесь.

