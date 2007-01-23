НХЛ. «Эдмонтон» отправил в отставку генерального менеджера Чиарелли

«Эдмонтон» отправил в отставку генерального менеджера клуба и президента по хоккейным операциям Питера Чиарелли, сообщает TSN.
Об этом стало известно после поражения клуба в домашнем матче против «Детройта».
Чиарелли стал генеральным менеджером «Ойлерс» в 2015 году. При нем команда в сезоне-2016/17 вышла в плей-офф и выиграла там серию – впервые с 2006 года.
В прошлом году клуб не сумел попасть в плей-офф и сейчас также находится вне кубковой зоны.
Ранее в этом сезоне «нефтяники» уволили главного тренера Тодда Маклеллана и назначили на этот пост Кена Хичкока.
Peter Chiarelli has been let go by the Edmonton Oilers pic.twitter.com/IaoFKKLoOg— TSN (@TSN_Sports) 23 января 2019 г.