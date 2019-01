НХЛ. «Эдмонтон» отправил в отставку генерального менеджера Чиарелли

отправил в отставку генерального менеджера клуба и президента по хоккейным операциям , сообщает TSN.

Об этом стало известно после поражения клуба в домашнем матче против «Детройта».

Чиарелли стал генеральным менеджером «Ойлерс» в 2015 году. При нем команда в сезоне-2016/17 вышла в плей-офф и выиграла там серию – впервые с 2006 года.

В прошлом году клуб не сумел попасть в плей-офф и сейчас также находится вне кубковой зоны.

Ранее в этом сезоне «нефтяники» уволили главного тренера Тодда Маклеллана и назначили на этот пост Кена Хичкока.

