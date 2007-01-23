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    НХЛ. «Эдмонтон» отправил в отставку генерального менеджера Чиарелли

    Теги Эдмонтон Питер Чиарелли НХЛ отставки Хоккей

    «Эдмонтон» отправил в отставку генерального менеджера клуба и президента по хоккейным операциям Питера Чиарелли, сообщает TSN. 

    Об этом стало известно после поражения клуба в домашнем матче против «Детройта». 

    Чиарелли стал генеральным менеджером «Ойлерс» в 2015 году. При нем команда в сезоне-2016/17 вышла в плей-офф и выиграла там серию – впервые с 2006 года. 

    В прошлом году клуб не сумел попасть в плей-офф и сейчас также находится вне кубковой зоны. 

    Ранее в этом сезоне «нефтяники» уволили главного тренера Тодда Маклеллана и назначили на этот пост Кена Хичкока. 

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