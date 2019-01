МЧМ-2019. 17-летний Какко принес финнам победу в финале над США на 59-й минуте матча

Форвард молодежной сборной Финляндии Каапо Какко стал автором золотого гола на МЧМ-2019.

В финальном матче против сборной США (3:2) 17-летний игрок отличился на 59-й минуте матча.

Kaapo Kakko scores the game-winner for Finland in the gold medal game pic.twitter.com/q9gFljFUEe