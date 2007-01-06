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    МЧМ-2019. 17-летний Какко принес финнам победу в финале над США на 59-й минуте матча

    Теги молодежная сборная США молодежная сборная Финляндии молодежный чемпионат мира драфт НХЛ ТПС Джек Хьюз Каапо Какко Хоккей

    Форвард молодежной сборной Финляндии Каапо Какко стал автором золотого гола на МЧМ-2019

    В финальном матче против сборной США (3:2) 17-летний игрок отличился на 59-й минуте матча. 

    Это был второй гол Какко на турнире, всего у него стало 5 (2+3) очков в 7 матчах. Он называется одним из главных фаворитов предстоящего драфта НХЛ-2019. 

    В составе взрослой команды финского клуба ТПС Какко набрал в этом сезоне 20 (9+11) очков в 27 матчах чемпионата страны. 

    Еще один фаворит – американец Джек Хьюз – отметился в этом матче голевой передачей. Всего у него на турнире 4 (0+4) очка в 4 матчах. 

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