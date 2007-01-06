МЧМ-2019. 17-летний Какко принес финнам победу в финале над США на 59-й минуте матча

Форвард молодежной сборной Финляндии Каапо Какко стал автором золотого гола на МЧМ-2019.

В финальном матче против сборной США (3:2) 17-летний игрок отличился на 59-й минуте матча.

Kaapo Kakko scores the game-winner for Finland in the gold medal game pic.twitter.com/q9gFljFUEe — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) 6 января 2019 г.

Это был второй гол Какко на турнире, всего у него стало 5 (2+3) очков в 7 матчах. Он называется одним из главных фаворитов предстоящего драфта НХЛ-2019.

В составе взрослой команды финского клуба ТПС Какко набрал в этом сезоне 20 (9+11) очков в 27 матчах чемпионата страны.

Еще один фаворит – американец Джек Хьюз – отметился в этом матче голевой передачей. Всего у него на турнире 4 (0+4) очка в 4 матчах.

Алекси Хепониеми: «Какко будет первым номером драфта. Я считаю, что он лучше Хьюза»