Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил свою первую шайбу в в матче с «Рейнджерс» (8:5).

18-летний русский нападающий родился в марте 2000 года.

Таким образом, он стал первым игроком, родившимся в 2000-е годы и забившим гол в матче лиги.

Andrei Svechnikov of the @NHLCanes is the first player born in the 2000s to score an NHL goal. #NHLStats #NHLFaceoff pic.twitter.com/WEshcV9g1j