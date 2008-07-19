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    НХЛ. Овечкин – первый хоккеист, признанный спортсменом года по версии ESPY

    Теги Вашингтон Лос-Анджелес Александр Овечкин ESPN Пхенчхан-2018 Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин был признан лучшим спортсменом года по версии престижной премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award), которая была учреждена телеканалом ESPN в 1993 году, а с 2014 года проводится телеканалом АВС. 

    Он стал первым хоккеистом, который смог выиграть этот приз. До этого с 2011 года он доставался исключительно баскетболистам из НБА.

    Кроме того, Овечкин стал только вторым победителем (после Дирка Новицки), представляющим не США, а другую страну. 

    Церемония вручения наград состоялась сегодня в Лос-Анджелесе. В споре за премию россиянин обошел баскетболиста Джеймса Хардена («Хьюстон», НБА) и футболиста Тома Брэди («Нью-Ингленд», НФЛ). 

    Лучшей спортсменкой стала американская сноубордистка Хлоя Ким, выигравшая золотую медаль на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Лучшей командой признан бейсбольный клуб «Хьюстон Астрос», выигравший чемпионат MLB. 

    Твиттер премии подшутил над Овечкиным, вспомнив его купание в фонтане после победы в Кубке Стэнли: «Мы представляем, что так Овечкин празднует свою награду», – говорится в сообщении.

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