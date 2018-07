НХЛ. Овечкин – первый хоккеист, признанный спортсменом года по версии ESPY

Капитан «Вашингтона» был признан лучшим спортсменом года по версии престижной премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award), которая была учреждена телеканалом в 1993 году, а с 2014 года проводится телеканалом АВС.

Он стал первым хоккеистом, который смог выиграть этот приз. До этого с 2011 года он доставался исключительно баскетболистам из НБА.

Кроме того, Овечкин стал только вторым победителем (после Дирка Новицки), представляющим не США, а другую страну.

Церемония вручения наград состоялась сегодня в . В споре за премию россиянин обошел баскетболиста Джеймса Хардена («Хьюстон», НБА) и футболиста Тома Брэди («Нью-Ингленд», НФЛ).

Лучшей спортсменкой стала американская сноубордистка Хлоя Ким, выигравшая золотую медаль на Олимпиаде-2018 в . Лучшей командой признан бейсбольный клуб «Хьюстон Астрос», выигравший чемпионат MLB.

Твиттер премии подшутил над Овечкиным, вспомнив его купание в фонтане после победы в Кубке Стэнли: «Мы представляем, что так Овечкин празднует свою награду», – говорится в сообщении.

We imagine this is how @ovi8 is celebrating his Best Male Athlete ESPY. pic.twitter.com/ju4J7AgKd2