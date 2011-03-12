Геннадий Величкин: «Журналисты коршунами вьются и предрекают «Магнитке» конец. Но нашего заката никто никогда не дождется»

Вице-президент «Магнитки» по хоккейной деятельности Геннадий Величкин рассказал о перестройке команды.

– В «Металлурге» была проведена перестройка, и сейчас уже виден результат. Однако до этого много разного говорили вокруг…

– Мы в течение сезона готовились, проводили небольшую реконструкцию в команде. Но одно дело, когда ты перестраиваешься и резко набираешь новых и молодых ребят – это для болельщиков два-три потерянных года. Мы не имеем на это права.

Журналисты, как коршуны вьются и с ядом наговаривают на клуб: «Магнитка» якобы по инерции является топовой командой, а она уже не топовая». Я эти разговоры слышу с начала 2000-х (улыбается). Говорили: вот сейчас уйдут Корешковы, и клубу придет конец, вот сейчас уйдет Малкин, Кулемин, и клуб затеряется. Нам все время предрекают конец.

Один новосибирский журналист постоянно говорит об этом, не буду называть его фамилии. У меня много прекрасных друзей в Новосибирске, и там есть порядочные люди, но оказывается, что там еще есть и те, кто пишет на заказ. Мы работаем и просто смеемся, когда такие горе-журналисты пытаются повысить себе рейтинг. Как говорится, собака лает, а караван идет.

– Как происходила реконструкция в «Металлурге»?

– Перестройка в «Магнитке» идет, но она никогда не будет связана с откатом назад. Какие-то клубы ставят задачу выйти в плей-офф, у нас такой задачи не стояло. Мы всегда там играли. Уверяю вас, что перестройка началась, она была, и она будет. Придут новые корешковы, мозякины, и они уже есть. У нас целая плеяда молодых игроков из недр клуба.

– Задача у «Магнитки» по-прежнему одна?

– Она у нас была поставлена в 1997-м году и с тех пор не менялась. Не менялся и президент клуба. Кроме того, что мы всегда в плей-офф играли, у нас еще и президент клуба Виктор Филиппович Рашников работает с командой четверть века! Команда ведь не бюджетная. Так что такого в России точно не было. Нашего заката никто никогда не дождется, – сказал Величкин.