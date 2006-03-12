Олимпийский чемпион Пашков: «Авангард» может стать фаворитом «Востока»

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал ход серии «Кубка Гагарина» между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым».

- В регулярке эти команды по очереди эпатировали, но в плей-офф такую кривую линию гнет только Уфа, тогда как в Омске наступила стабилизация. Вы посмотрите, как в «Авангарде» добавили легионеры — и особенно шведы, начавшие забивать голы сериями. Считаю, это заслуга тренерского штаба, который развязал шведам руки, перестал навязывать не подходящие им системы. Кстати, и в Уфе именно легионеры ведут за собой команду. В любой нормальной лиге легионеры должны быть сильнее доморощенных игроков, для этого иностранцев в лигу и приглашают. По большому счету для Уфы матч номер четыре становится решающим, надо выравнивать ситуацию. А вот «Авангард» теперь имеет право на ошибку, что может раскрепостить команду, дать ей дополнительное преимущество. Безусловно, если Омск пройдет Уфу, то на нынешний сезон «Авангарда» все мы взглянем под совсем другим углом. В команде вырастили целый пласт молодых хоккеистов, в нужный момент выстрелили легионеры. Президенту клуба Владимиру Шалаеву будет кого отметить. Более того, учитывая объективные трудности Казани и Магнитогорска, на «Востоке» может появиться новый фаворит, — заявил Пашков сайту russia-hockey.ru

Пятый матч между «Авангардом» и Салаватом Юлаевым» состоится сегодня в Уфе и начнется в 14.30 по московскому времени.