Воробьев об 1:2 от «Динамо»: «По игре ЦСКА заслуживал больше. Моменты были. Немножко удача отвернулась от нас»

Илья Воробьев заявил, что в игре с «Динамо» от ЦСКА отвернулась удача.

Клуб проиграл московскому «Динамо » со счетом 1:2.

– По игре мы заслуживали больше. Довольно неплохой матч с нашей стороны, рабочая игра. Немножко удача отвернулась от нас.

Моменты были. Мы продолжаем работу. Надо забивать на гол больше, чтобы набирать очки, но это не удалось сделать.

– Имеет ли значение место команды в регулярном чемпионате?

– Имеет значение все. Каждое очко и каждый матч имеют значение, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.