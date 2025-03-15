Воробьев об 1:2 от «Динамо»: «По игре ЦСКА заслуживал больше. Моменты были. Немножко удача отвернулась от нас»
Илья Воробьев заявил, что в игре с «Динамо» от ЦСКА отвернулась удача.
Клуб проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:2.
– По игре мы заслуживали больше. Довольно неплохой матч с нашей стороны, рабочая игра. Немножко удача отвернулась от нас.
Моменты были. Мы продолжаем работу. Надо забивать на гол больше, чтобы набирать очки, но это не удалось сделать.
– Имеет ли значение место команды в регулярном чемпионате?
– Имеет значение все. Каждое очко и каждый матч имеют значение, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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