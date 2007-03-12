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    Три джокера Вестерлунда. Как «Салават Юлаев» вернулся в серию

    Теги Салават Юлаев Григорий Панин Александр Хаванов

    «Салават Юлаев» выиграл четвёртый матч в Омске (4:2), сравняв счёт в четвертьфинальной серии Восточной конференции. Сделать это Эркка Вестерлунд смог, пойдя на нетривиальные ходы в поиске оптимального состава. О том, кто стал джокером в рукаве финского специалиста:

    Бен Скривенс последний раз играл в КХЛ 10 января, пропустив три шайбы от «Северстали». Но после того как оба молодых вратаря провально стартовали в Кубке Гагарина, выбора у Эркка Вестерлунда не было – Скривенс вернулся в состав.

    Заявка на четвёртый матч «Салавата» с «Авангардом» удивила присутствием Максима Майорова в центре важнейшей тройки с Владимиром Ткачёвым и Антоном Бурдасовым. Для этих снайперов нужен форвард с диспетчерскими качествами, а Майоров-то в качестве центрального никогда не играл.

    Однако ход Вестерлунда сработал на сто процентов – Майоров перевыполнил план, не только сумев разыграть Ткачёва и Бурдасова, но и забросив две шайбы в важнейшей игре.

    Защитника Григория Панина брали под плей-офф. Причём, скорее для того, чтобы своим присутствием на льду и способностью к неординарным и жестким поступкам он вносил смятение в стан соперника. В матчах с «Авангардом» он справляется с этой функцией, но параллельно вдруг открыл в себе снайперские таланты. Панин отличился в третьем матче подряд – раньше в его карьере такого не случалось.

    В четвёртой игре с «Авангардом» Григорий мог отличиться как минимум дважды, но в первом случае Доминика Фурха спасла перекладина. На данный момент именно Панин – самый забивной защитник Кубка Гагарина.

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