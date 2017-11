Сборная Канады представила форму на Олимпиаду-2018

Сборная Канады представила дизайн формы, в которой будет играть на Олимпиаде-2018.

Экипировка выполнена в красно-черных тонах с кленовым листом на груди.

Свитер красного цвета болельщики смогут приобрести за 160 американских долларов (около 9300 рублей).

Технический спонсор сборной Канады – Nike.

The 2018 Olympic jerseys for Canada’s hockey teams ... pic.twitter.com/0lLbvwyBwC

It’s here! #TeamCanada’s hockey teams will be wearing this jersey in #PyeongChang2018. 🇨🇦🏒 pic.twitter.com/EfmUacQnYP