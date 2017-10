НХЛ. «Вегас» вновь отправил Шипачева в АХЛ

вновь отправил форварда Вадима Шипачева в свой фарм-клуб в «Чикаго Вулвс».

Это было связано с тем, что форвард вернулся в состав клуба из списка травмированных. Сегодня он принял участие в матче с «Чикаго» и забросил шайбу.

В 3 матчах в НХЛ Шипачев забил 1 гол при показателе полезности «+3».

NEWS: Jonathan Marchessault has been activated off IR; Vadim Shipachyov has been assigned to @Chicago_Wolves.



