НХЛ. «Вегас» стал первой командой в 100-летней истории лиги, начавшей первый сезон с 3 побед

«Вегас» выиграл у «Аризоны» в первом домашнем матче в истории (5:2).

Эта победа стала для «золотых рыцарей» третьей в трех матчах сезона.

До этого в 100-летней истории НХЛ ни один клуб не начинал первый сезон с трех побед подряд.

