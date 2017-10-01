Кот Ягра рад тому, что его хозяин может вернуться в НХЛ
Форвард Яромир Ягр вновь пошутил по поводу своего трудоустройства в НХЛ.
«Смотрите, я сказал моему коту, что есть шанс сыграть в НХЛ в этом году», – написал Ягр в твиттере, приложив фото довольного кота с бутылкой текилы и кучей 20-долларовых купюр.
Look, I just tell my cat, there is a chance to play in NHL this year. 😀😀😀 pic.twitter.com/8iBoTYeEl7— Jaromir Jagr (@68Jagr) 1 октября 2017 г.
Яромир Ягр: «Не буду играть за «Кладно», потому что идут переговоры с клубами НХЛ»
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