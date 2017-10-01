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    Кот Ягра рад тому, что его хозяин может вернуться в НХЛ

    Теги светская хроника Яромир Ягр НХЛ коты животные и спорт

    Форвард Яромир Ягр вновь пошутил по поводу своего трудоустройства в НХЛ

    «Смотрите, я сказал моему коту, что есть шанс сыграть в НХЛ в этом году», – написал Ягр в твиттере, приложив фото довольного кота с бутылкой текилы и кучей 20-долларовых купюр. 

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