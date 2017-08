Сегодня капитану «Питтсбурга» Сидни Кросби исполнилось 30 лет.

В за «пингвинов» хоккеист выступает с 2005 года и выиграл за это время три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).

В составе сборной Канады побеждал на Олимпиаде (2010, 2014 годы), чемпионате мира (2015) и Кубке мира (2016). Входит в Triple Gold Club.

Всего в 782 матчах в НХЛ на его счету 1027 (382+645) очков.

5 trophies on display including the #stanleycup at the Crosby party in Nova Scotia. @NHL @HockeyHallFame @penguins pic.twitter.com/qMwa8CBa2O