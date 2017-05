Нападающий «Сент-Луиса» Наиль Якупов намерен провести следующий сезон в НХЛ.

Форвард не рассматривает вариант с возвращением в Россию, сообщил в своем твиттере журналист Fox Sports Энди Стрикленд.

Nail Yakupov says he has zero plans of returning to Russia, says he fully expects to play in #NHL next season #stlblues