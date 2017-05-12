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    НХЛ. Якупов не собирается возвращаться в Россию в следующем сезоне

    Теги Сент-Луис НХЛ КХЛ Наиль Якупов

    Нападающий «Сент-Луиса» Наиль Якупов намерен провести следующий сезон в НХЛ.

    Форвард не рассматривает вариант с возвращением в Россию, сообщил в своем твиттере журналист Fox Sports Энди Стрикленд.

    Якупов не провел за «Сент-Луис» ни одного матча в плей-офф, поскольку ранее перенес операцию на колене. Россиянин не выходил на площадку в официальных играх с 1 апреля.

    Агент Якупова: «Скорее всего, будущее Наиля решится на драфте в Чикаго, но еще будет драфт расширения для «Вегаса»

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