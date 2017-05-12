НХЛ. Якупов не собирается возвращаться в Россию в следующем сезоне
Нападающий «Сент-Луиса» Наиль Якупов намерен провести следующий сезон в НХЛ.
Форвард не рассматривает вариант с возвращением в Россию, сообщил в своем твиттере журналист Fox Sports Энди Стрикленд.
Nail Yakupov says he has zero plans of returning to Russia, says he fully expects to play in #NHL next season #stlblues— Andy Strickland (@andystrickland) May 11, 2017
Якупов не провел за «Сент-Луис» ни одного матча в плей-офф, поскольку ранее перенес операцию на колене. Россиянин не выходил на площадку в официальных играх с 1 апреля.
Агент Якупова: «Скорее всего, будущее Наиля решится на драфте в Чикаго, но еще будет драфт расширения для «Вегаса»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.