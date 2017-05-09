Нападающий Наиль Якупов поделился информацией о своем здоровье.

По словам хоккеиста, он перенес операцию, после которой уже не мог играть в нынешнем сезоне.

Нападающий не провел за «Сент-Луис» ни одного матча в плей-офф. Россиянин не выходил на площадку в официальных играх с 1 апреля.

Хоккеист перенес операцию на колене, когда шел первый раунд плей-офф.