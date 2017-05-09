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    НХЛ. Якупов перенес операцию на колене, после чего не мог играть в плей-офф

    Теги травмы Кубок Стэнли Сент-Луис НХЛ Наиль Якупов

    Нападающий «Сент-Луиса» Наиль Якупов поделился информацией о своем здоровье.

    По словам хоккеиста, он перенес операцию, после которой уже не мог играть в нынешнем сезоне.

    Нападающий не провел за «Сент-Луис» ни одного матча в плей-офф. Россиянин не выходил на площадку в официальных играх с 1 апреля.

    Хоккеист перенес операцию на колене, когда шел первый раунд плей-офф.

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