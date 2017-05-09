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    НХЛ. Малкин набрал 147-е очко в плей-офф и делит 3-е место с Ягром в списке лучших бомбардиров «Питтсбурга»

    Теги Питтсбург Кубок Стэнли Яромир Ягр Марио Лемье Евгений Малкин Сидни Кросби видео НХЛ

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол при счете 1:5 в 6-м матче серии с «Вашингтоном» (2:5, счет в серии 3-3).

    Теперь на счету россиянина 147 (53+94) очков в 135 играх плей-офф, он делит 3-е место с Яромиром Ягром в списке лучших бомбардиров «Пенгвинс». Первое место в списке у Марио Лемье (172 очка в 107 матчах), второе – у Сидни Кросби (150 очков в 134 матчах).

    Малкин набрал больше всех очков в этом розыгрыше Кубка Стэнли: 18 (5+13) очков в 11 матчах.

    Седьмая игра серии «Вашингтон» – «Питтсбург» пройдет в ночь со среды на четверг в 02.30 по московскому времени.

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