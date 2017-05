Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол при счете 1:5 в 6-м матче серии с «Вашингтоном» (2:5, счет в серии 3-3).

Теперь на счету россиянина 147 (53+94) очков в 135 играх плей-офф, он делит 3-е место с Яромиром Ягром в списке лучших бомбардиров «Пенгвинс». Первое место в списке у Марио Лемье (172 очка в 107 матчах), второе – у Сидни Кросби (150 очков в 134 матчах).

Малкин набрал больше всех очков в этом розыгрыше Кубка Стэнли: 18 (5+13) очков в 11 матчах.

Седьмая игра серии «Вашингтон» – «Питтсбург» пройдет в ночь со среды на четверг в 02.30 по московскому времени.

Malkin knocks in his rebound late in the 3rd. He is now tied with Jagr for third place on the #Pens all-time playoff points list with 147. pic.twitter.com/Lftt7XXXyb