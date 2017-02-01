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    Илья Брызгалов: «Сколько будет 2+2×2? Русские игроки ответили правильно, североамериканцы – 8»

    Теги светская хроника Филадельфия Вашингтон Коламбус Миннесота Анахайм Матч звезд НХЛ Сергей Бобровский Александр Овечкин Райан Сутер Райан Кеслер Илья Брызгалов видео НХЛ Уэйн Симмондс Кэм Фаулер

    Известный в прошлом вратарь Илья Брызгалов во время Матча звезд НХЛ поработал корреспондентом для The Players’ Tribune, задавая хоккеистам шутливые вопросы.

    Брызгалов просил российских игроков (Александра Овечкина и Сергея Бобровского) и североамериканских (Уэйна Симмондса, Райана Сутера, Райана Кеслера и Кэма Фаулера) решить математическую задачу: «Сколько будет 2+2×2».

    «Все российские игроки ответили верно – 6, а все североамериканцы – нет. Они отвечали – 8.

    Россияне в школе считали в уме и не пользовались калькуляторами», – подвел итоги опроса Брызгалов.

    Брызгалов играл в НХЛ за «Анахайм», «Аризону», «Филадельфию», «Эдмонтон» и «Миннесоту». В составе сборной России он выиграл чемпионат мира-2009.

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