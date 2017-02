Известный в прошлом вратарь Илья Брызгалов во время Матча звезд поработал корреспондентом для The Players’ Tribune, задавая хоккеистам шутливые вопросы.

Брызгалов просил российских игроков ( и Сергея Бобровского) и североамериканских (Уэйна Симмондса, Райана Сутера, и Кэма Фаулера) решить математическую задачу: «Сколько будет 2+2×2».

«Все российские игроки ответили верно – 6, а все североамериканцы – нет. Они отвечали – 8.

Россияне в школе считали в уме и не пользовались калькуляторами», – подвел итоги опроса Брызгалов.

