Илья Брызгалов: «Сколько будет 2+2×2? Русские игроки ответили правильно, североамериканцы – 8»
Известный в прошлом вратарь Илья Брызгалов во время Матча звезд НХЛ поработал корреспондентом для The Players’ Tribune, задавая хоккеистам шутливые вопросы.
Брызгалов просил российских игроков (Александра Овечкина и Сергея Бобровского) и североамериканских (Уэйна Симмондса, Райана Сутера, Райана Кеслера и Кэма Фаулера) решить математическую задачу: «Сколько будет 2+2×2».
«Все российские игроки ответили верно – 6, а все североамериканцы – нет. Они отвечали – 8.
Россияне в школе считали в уме и не пользовались калькуляторами», – подвел итоги опроса Брызгалов.
The time has come.— The Players’ Tribune (@PlayersTribune) 31 января 2017 г.
Behold @BryzGoalie30’s NHL All-Star game report. pic.twitter.com/ID7ya8rXND
Брызгалов играл в НХЛ за «Анахайм», «Аризону», «Филадельфию», «Эдмонтон» и «Миннесоту». В составе сборной России он выиграл чемпионат мира-2009.
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