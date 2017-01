Вратарь «Каролины» Эдди Лэк в шутку подал идею создать «Овизону», откуда форвард не будет иметь права бросать по воротам.

«Трапециевидная зона была придумана, что ограничить таланты в работе с клюшкой, теперь нужно ввести «овизону», чтобы было можно сдерживать Овечкина», – написал Лэк в социальной сети Twitter.

Овечкин в среду в игре с (5:2) забросил две шайбы и был признан первой звездой матча.

Он набрал 1000-е и 1001-е (546+455) очки в 880 матчах регулярных чемпионатов .

Trapezoid was invented to slow down Brodeur’s stick skills. I say we introduce an Ovizoid to slow down @ovi8!! 😂🏒🔥 #Ovech1Kin pic.twitter.com/Y4hJlhBnr6