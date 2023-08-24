Федерация тяжелой атлетики России предложила IWF альтернативный вариант декларации для допуска спортсменов

ФТАР предложила альтернативный вариант декларации для допуска российских атлетов.

В начале августа Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила ни одного российского спортсмена к чемпионату мира в нейтральном статусе.

«Российским атлетам предлагают в обмен на допуск до международных соревнований подписывать декларацию, которая противоречит Олимпийской хартии, уставу международной федерации и нарушает права человека. Это дурная практика, потакать которой российские штангисты отказываются.

IWF по указке выполняет рекомендацию – не допустить россиян к чемпионату мира-2023 в Саудовской Аравии. Хотя эти соревнования вне компетенции МОК! Интересно, как должны чувствовать себя отстраненные без основания штангисты и кем должны быть подписавшие декларацию? <...>

Ранее предложенный вариант декларации, которую должны были подписать для получением нейтрального статуса российские и белорусские штангисты, наши спортсмены посчитали неприемлемым и задали ряд вопросов.

Со своей стороны мы предлагаем для подписания всеми участниками вариант декларации», – заявил глава ФТАР Максим Агапитов.



«В варианте декларации ФТАР всем спортсменам предлагается заявить об отвержении всех форм насилия и несправедливости, признать неприкосновенность человеческой жизни.

Атлеты должны подтвердить уважение прав человека, стремление создать безопасную и инклюзивную среду для всех участников, гарантируя, что каждый человек чувствует себя ценным и уважаемым, без каких-либо различий, таких, как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, политические или иные убеждения, национальное или социальное происхождение, имущественный, родовой или иной статус.

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, юрисдикционного или международного статуса страны или территории, где проживает физическое лицо.



Спортсмены должны подтвердить свою твердую приверженность соблюдению основополагающих принципов, закрепленных в Олимпийской хартии, а также во всеобщей декларации прав человека ООН, руководствуясь принципами олимпизма, мира, справедливости, уважения и равенства», – говорится в телеграм-канале ФТАР.

С полным текстом альтернативой декларации можно ознакомиться на сайте Федерации тяжелой атлетики России.