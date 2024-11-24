Глава Федерации тяжелой атлетики России примет участие в конгрессе IWF

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Дмитрий Василенко примет участие в работе конгресса Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Мероприятие пройдет 4 декабря в Манаме (Бахрейн).

«Я собираюсь поехать на конгресс IWF в Бахрейне. Там я планирую встретиться с руководителями международной и европейской федераций, чтобы обсудить с ними вопросы, касающиеся российской тяжелой атлетики», – сообщил Василенко.

Василенко занял пост президента ФТАР 10 ноября, сменив Максима Агапитова. На данный момент российские тяжелоатлеты лишены возможности выступать на международных стартах.

Дмитрий Василенко: «У международного сообщества есть определенное недовольство политикой нашей федерации. Будем стараться найти точки соприкосновения»