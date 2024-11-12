Российские тяжелоатлеты не выступят на чемпионате мира в Бахрейне
Российские тяжелоатлеты не выступят на чемпионате мира в Бахрейне.
Турнир пройдет с 4 по 14 декабря.
«Российские спортсмены вынуждены будут пропустить ближайший чемпионат мира, так как не имеют допуска.
Вопрос возврата наших тяжелоатлетов на международные соревнования является одним из важнейших для ФТАР», – сказал глава Федерации тяжелой атлетики России Дмитрий Василенко.
Россияне для участия в турнирах под эгидой Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) должны получать нейтральный статус.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости