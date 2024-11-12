Российские тяжелоатлеты не выступят на чемпионате мира в Бахрейне.

Турнир пройдет с 4 по 14 декабря.

«Российские спортсмены вынуждены будут пропустить ближайший чемпионат мира, так как не имеют допуска.

Вопрос возврата наших тяжелоатлетов на международные соревнования является одним из важнейших для ФТАР », – сказал глава Федерации тяжелой атлетики России Дмитрий Василенко.

Россияне для участия в турнирах под эгидой Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) должны получать нейтральный статус.